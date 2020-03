“Abatidos, mas não destruídos”, diz substituto de Diniz após amargo revés

Márcio Araújo não escondeu a grande decepção após a derrota na tão esperada estreia na Libertadores para o Binacional, do Peru. Passado o revés por 2 a 1, o auxiliar técnico que substituiu Fernando Diniz na beira do campo nesta quinta-feira reconheceu o impacto do resultado negativo, mas pregou otimismo para o futuro.

“Certamente [o Fernando Diniz] está decepcionado, mas vendo o que a equipe fez. Por outro lado, sabe que a vida vai continuar. Estamos decepcionados, abatidos, mas não destruídos. Vamos conseguir o que precisamos para nos classificar para a próxima fase da Libertadores”, afirmou.

O responsável por comandar o São Paulo em Juliaca também fez questão de ressaltar o grande volume de jogo da equipe no primeiro tempo. Após abrir o placar, o Tricolor poderia ter ampliado e ido para o intervalo praticamente com a vitória assegurada, mas as diversas chances desperdiçadas acabaram mudando o panorama do jogo.

“Não vamos colocar a altitude como responsável pela derrota. A gente poderia ter feito o segundo gol logo em seguida do primeiro. O importante para nós foi ter criado essas situações, criamos várias, e isso é muito importante”, pontuou.

“Faltou o produto final: fazer o gol. O jogador está lá para fazer o gol. Sempre pensamos nas mudanças para melhorar, levando em consideração a altitude. Mas, parabenizo os atletas por ter criado as chances de gol”, concluiu.

Agora, o São Paulo tenta focar no confronto com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, domingo, pelo Paulistão. Tarefa difícil para quem terá na próxima quarta-feira um confronto direto com a LDU, no Morumbi, pela classificação ao mata-mata da Libertadores – o time equatoriano lidera o Grupo D depois de vencer o River Plate por 3 a 0 na estreia.