Zeca tem pequena vitória na Justiça, mas segue ‘preso’ ao Santos

O lateral-esquerdo Zeca teve uma pequena vitória na Justiça nesta sexta-feira. Após ter a quarta liminar negada na última quinta, onde pedia a rescisão contratual alegando falta de segurança e atrasos no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o jovem de 23 anos entrou com um habeas-corpus no Tribunal Superior do Trabalho de Brasília solicitando o direito para trabalhar onde quiser.

Como a constituição prevê que uma pessoa pode ter o direito para exercer sua profissão onde bem entender, Zeca teve o pedido aceito e está livre para acertar com qualquer clube. Porém, o lateral-esquerdo segue com direitos vinculados do Peixe.

No habeas-corpus, o atleta não alega que o alvinegro tem pendências salariais. Sendo assim, qualquer time que contratar Zeca provavelmente precisará desembolsar a quantia de 50 milhões de euros no futuro.

Além disso, o Departamento Jurídico do Santos vai entrar com um recurso na próxima segunda-feira.

Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão de olho na situação de Zeca. Porém, como o lateral segue ‘preso’ ao Peixe, dificilmente o trio tentará contratá-lo nos próximos dias.