Yuri Alberto marca três vezes em jogo-treino do Santos contra sub-23

Os reservas do Santos venceram o time sub-23 por 5 a 0 em jogo-treino na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O time “principal” foi composto por atletas que não saíram jogando no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, no último domingo, na Vila Belmiro.

Yuri Alberto foi o grande destaque da atividade e marcou três vezes (com duas assistências de Jobson e uma de Tailson). Venuto, com assistência de Pará, e Tailson, após jogada de Venuto, completaram o placar.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Flamengo, sábado, no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Peixe está a dois pontos do Rubro-Negro na tabela.

Para a “decisão”, o Peixe contará com os retornos de Victor Ferraz, Evandro, Jorge, Soteldo e Derlis González. Diego Pituca, suspenso, é desfalque certo.

