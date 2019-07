Yuri Alberto, do Santos, comemora 13ª convocação para seleções de base

Yuri Alberto, do Santos, foi convocado para período de treinamentos da seleção brasileira sub-18 na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Os 23 convocados nascidos em 2001 se apresentarão em 29 de julho e trabalharão até 5 de agosto com o técnico André Jardine. O período contará com amistosos contra Boavista e Sampaio Corrêa, do RJ.

“É a segunda convocação neste ano e que me traz uma motivação ainda maior para seguir no meu caminho, atrás dos meus objetivos de carreira. Já são 13 convocações, desde o Sub-15, e é sempre uma satisfação estar na Seleção Brasileira. Com tudo que aprendi e venho evoluindo aqui no profissional do Santos, acredito que será uma semana de ainda mais crescimento para mim e para esse grupo”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto tem reforçado a equipe sub-20 no Campeonato Paulista, Brasileiro Sub-20 e Brasileiro de Aspirantes enquanto busca recuperar espaço no elenco de Jorge Sampaoli. Os concorrentes do centroavante são Uribe, Eduardo Sasha e Kaio Jorge.