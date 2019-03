Wagner Leonardo fala sobre estreia pelo Santos: “Na hora nem acreditei”

Wagner Leonardo estreou como jogador profissional do Santos nesta quinta-feira, na vitória por 4 a 0 sobre o América-RN, no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil. O feito ocorreu 10 anos depois da chegada no clube.

O zagueiro de 19 anos entrou aos 26 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Henrique pediu para sair. E foi difícil a ficha cair.

“Você espera tanto por uma oportunidade, mas acaba nem acreditando quando ela aparece, né? Comigo foi assim, na hora nem acreditei que era real quando o Sampaoli me chamou. Mas tem que estar preparado, treinei bastante durante todos esses dias para aproveitar essa chance da melhor forma possível”, disse Wagner, ao site oficial do Santos.

“É a realização de um sonho. Passa um filme na cabeça. Cheguei ao clube com NOVE anos, através do Flávio Antunes, ex-jogador do Santos, e aprovado pelo técnico Emerson Ballio. Para chegar aqui no profissional a trajetória começa desde o sub-11. Passamos por muitas fases, tem lesão, que acaba sendo inevitável, sofremos com aquela incerteza também, mas minha família me ajudou bastante e consegui realizar esse sonho de estrear como profissional”, completou.

Bem avaliado pelo técnico Jorge Sampaoli, Wagner, conhecido como “Palha” no elenco, aponta colegas como referências da posição.

“O Santos revela muitos jogadores ofensivos, mas também forma ótimos zagueiros, como Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Por virem do mesmo lugar que estou vindo, tenho os dois como minhas maiores inspirações na posição. A gente acaba tendo essa identificação maior por saber que eles passaram por tudo que eu passei até chegar aqui”, concluiu.

