Não faltam ídolos e ótimos jogadores na história do Santos. Com o estilo ofensivo característico dos Meninos da Vila, o Alvinegro Praiano pôde contar com atacantes brilhantes nos últimos anos. Não basta habilidade para fugir da marcação, mas também é necessário poder de finalização para balançar as redes e fazer a festa da torcida. Agora, decida: qual o melhor segundo atacante do Santos no século 21?

Qual o melhor segundo atacante do Santos no século 21? Basílio Gabigol Neymar Resultados Votar