Vote: qual o melhor meia do Santos no século 21?

Desde o início deste século, o Santos mostrou em diversos momentos que seu DNA ofensivo está mais vivo do que nunca. Para que os atacantes brilhassem, foi fundamental ter meias de qualidade e que deixaram seus nomes marcados na história recente do clube. Dois desses jogadores foram revelados pelas categorias de base do Peixe, enquanto outro retornou da Europa para brilhar na Vila Belmiro. Está na hora de escolher o melhor meia do Santos no século 21.

Qual o melhor meia do Santos no século 21? Diego Ganso Zé Roberto Resultados Votar