O Santos é conhecido no mundo todo pelo seu DNA ofensivo e, nos últimos anos, não faltaram atletas habilidosos no setor de ataque. Nos últimos 20 anos, muitos deles mostraram capacidade para criar e organizar as jogadas, além de talento para definir com precisão. Agora, chegou a hora de decidir: vote no melhor meia-atacante do Peixe no século 21.

Qual o melhor meia-atacante do Santos no século 21? Carlos Sánchez Robinho Giovanni Resultados Votar