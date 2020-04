Não basta um time ter jogadores habilidosos no ataque, sem alguém para balançar as redes. Por isso, a figura do centroavante sempre foi fundamental na história do futebol. No Santos, com seu clássico estilo ofensivo, não foi diferente. Entre atacantes mais móveis, ou aqueles mais fixos, o homem-gol sempre esteve presente no Alvinegro Praiano. Agora, relembre as atuações e vote no melhor centroavante do Peixe no século 21.

Qual o melhor centroavante do Santos no século 21? Alberto Deivid Ricardo Oliveira Resultados Votar