Reconhecido pelo DNA ofensivo e pela habilidade dos Meninos da Vila, o Santos também teve zagueiros que seguravam as pontas na defesa nos últimos anos. Entre zagueiros técnicos e outros mais “xerifões”, o Peixe contou com excelentes atletas na posição. Desta forma, decida: qual foi é o melhor zagueiro do Santos no Século XXI?

Qual o melhor zagueiro pela direita do Santos no século 21? André Luís Edu Dracena Lucas Veríssimo Resultados Votar