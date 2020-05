Você sabia? Santos já inaugurou 20 estádios de futebol em sua história

O Santos é um dos times mais tradicionais não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Depois de se tornar conhecido internacionalmente na Era Pelé, o Peixe é uma das equipes que mais inaugurou estádios pelo planeta.

No total, a equipe da Vila Belmiro já inaugurou foi convidado para estrear nada menos do que 20 estádios no Brasil e no mundo. O primeiro deles aconteceu no dia 23 de abril de 1916, no Estádio da Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro. Na ocasião, o Peixe encarou o São Cristóvão e a partida acabou empatada em 1 a 1.

Naquele mesmo ano, aconteceu a estreia mais especial. No dia 22 de outubro, o Santos pisou pela primeira vez na Vila Belmiro e fez a sua estreia no estádio, que contava apenas com uma arquibancada de madeira. O Peixe bateu o Ypiranga por 2 a 1.

No Brasil, o Peixe ainda inaugurou estádios tradicionais como o São Januário, do Vasco, no Rio de Janeiro, e o Rei Pelé, em Maceió, que leva o apelido do ídolo santista. Além disso, o clube foi responsável pela estreia de dois estádios no México, um nos Estados Unidos, um no Paraguai e outro até na Coreia do Sul.

A participação mais recente do Santos em inaugurações de estádios aconteceu em abril de 2014, nas vésperas da Copa do Mundo, quando o Alvinegro Praiano deu o pontapé inicial na Arena Cuiabá, no Mato Grosso, quando ficou apenas no 0 a 0 contra o Mixto. A partida foi válida pela Copa do Brasil daquela temporada.