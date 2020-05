Você sabia? Santos já goleou a seleção da França

O Santos enfrentou a seleção da França em 30 de julho de 1930, logo após a primeira edição da Copa do Mundo, realizada no Uruguai. E goleou por 6 a 1.

De acordo com o Centro de Memória do Peixe, os gols foram marcados por Feitiço (4) e Mário Seixas (2). Delfour fez o de honra para os franceses. O Alvinegro contou com Athié, Aristides e Meira; Osvaldo, Roberto e Alfredo; Omar, Camarão, Feitiço, Mario Seixas e Evangelista. O técnico era Ramon Platero.

O Selecionado Francês, com os mesmos titulares que jogaram a Copa, formou com Thepot, Mattler (Capelle) e Andoire; Laurent, Delmer e Chantrel; Liberati, Pinel, Maschinot, Delfour e Villaplane. Técnico: Raoul Caudron.

Os franceses ficaram incrédulos com a qualidade do Santos. “Isso é uma desonestidade! Os senhores nos convidam para enfrentar o Santos e colocam à nossa frente a Seleção do Brasil”, protestou o chefe da delegação francesa.

Foi necessário que o presidente santista, Guilherme Gonçalves, levasse os franceses à sede do clube para mostrar as fichas com as fotos dos jogadores do Peixe.