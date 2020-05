Você sabia? Santos já levantou nove taças no intervalo de três anos

Apontado como um dos maiores times da história do futebol mundial, o Santos do início da década de 60 colecionou títulos em um curto intervalo de tempo. Entre os anos de 1961 e 1963, o Peixe ergueu nove taças de torneios oficiais.

O time com a conhecida linha de frente formada por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe deu início ao apogeu no ano de 1961 com as conquistas de um Brasileiro e um Campeonato Paulista.

O ano seguinte foi ainda mais vitorioso para os alvinegros, com as conquistas do Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa Libertadores e Mundial de Clubes.

Em 1963, a sequência positiva se manteve e foram conquistados mais três títulos: Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Os feitos do Peixe nesta época tomaram proporções internacionais, e a equipe liderada por Pelé fez excursões por diversas partes do mundo, aumentando a popularidade do Santos no exterior.

