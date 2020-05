Você sabia? Santos foi goleado em seu primeiro jogo internacional

O Santos foi goleado em seu primeiro compromisso internacional, no dia 19 de janeiro de 2017, na Vila Belmiro: 6 a 2 para o Dublin, extinta equipe profissional do Uruguai.

De acordo com o Centro de Memória, o Peixe fez 2 a 0 no primeiro tempo, com campo seco, mas o Dublin empatou ainda nos 45 minutos iniciais e fez quatro na etapa final.

O navio dos uruguaios atrasou e o Alvinegro pediu uma revanche para dois dias depois. E o Dublin venceu por 3 a 1.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com