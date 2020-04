Você sabia? Santos é citado em hino de time internacional

O Santos Futebol Clube protagonizou uma grande partida contra o Olympiacos que ficou para a história do clube. No dia 04 de julho de 1961, jogando no Estádio Apostolos Nikolaidis, em Atenas, mesmo perdendo para o time grego, realizou uma proeza.

O principal time da Grécia derrotou naquela noite um dos maiores times do mundo na época por 2 a 1. O Olympiacos ficou extremamente honrado com a vitória sobre o Santos de Pelé, deixando registrado tal feito em seu hino oficial:

“Eles tremem quando ouvem o seu nome: Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome: o Santos de Pelé“, aponta o trecho do hino da equipe grega.