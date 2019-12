Vladimir se despede do Avaí após veto do Santos: “Coração também azul”

Vladimir se despediu do Avaí na última segunda-feira. O goleiro não foi liberado pelo Santos para novo empréstimo a partir de 2020.

O negócio esteve encaminhado antes da saída de Paulo Autuori da superintendência do Peixe. Nas últimas semanas, porém, o clube de Santa Catarina não conseguiu avançar com o presidente José Carlos Peres e desistiu para não prejudicar seu planejamento da próxima temporada.

Vladimir gostaria de ficar no Avaí e acompanhará à distância o futuro do Alvinegro em meio à indefinição no comando técnico. O jogador de 30 anos recebeu sondagens do Brasil e do exterior nos últimos dias. O contrato termina em dezembro de 2020.

Menino da Vila, Vladimir jogou 41 vezes pelo Avaí em 2019 e sofreu 55 gols. O Leão da Ilha foi rebaixado para a Série B. Veja a nota oficial do goleiro abaixo.

“Ontem foi meu último dia como atleta do Avaí. Tive uma temporada intensa na Ressacada e, como na vida, passei por momentos bons e ruins. Como sou um cara otimista, procuro aprender com as derrotas, mas valorizar as vitórias. E não foram poucas, como o título do Campeonato Catarinense, a conquista de diversos prêmios como melhor jogador em campo e da rodada do Brasileirão, além da indicação como representante do Avaí na eleição do Craque da Galera da competição nacional.