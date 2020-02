Vladimir mata saudade da Vila e quer aumentar galeria de títulos no Santos

Apesar de já ter chegado aos 30 anos, Vladimir é um Menino da Vila. Revelado pelas categorias de base do Santos, o goleiro retornou ao clube depois de ser emprestado ao Avaí no ano passado e ganhou uma oportunidade como titular no Peixe na vitória sobre o Botafogo-SP.

Nesta quarta-feira, Vladimir concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e falou sobre a sensação de voltar a vestir a camisa do Santos. Mesmo tendo muitos anos de experiencia no Alvinegro Praiano, o goleiro revelou ter sido um jogo especial e ainda afirmou que sentiu falta de atuar na Vila Belmiro.

“Foi muito gratificante. Pata alguns, foi apenas um jogo, mas para mim foi especial. Daqui a pouco completo 13 anos de Santos e cada jogo é muito importante. Ter retornado e sentido o calor da nação santista, carregado a responsabilidade de vestir a camisa do Santos… Fico contente por ainda ter coroado com a vitória”, disse Vladimir.

“Foi muito legal. Sempre deixei muito claro que aqui é minha casa. Senti muita saudade de vestir a camisa do Santos”, completou.

Mesmo nunca tendo conseguido assumir a titularidade do Santos, Vladimir é um dos jogadores mais vencedores do Peixe na última década. Em sua galeria, o goleiro tem cinco Campeonatos Paulistas (2010, 2011, 2012, 2015 e 2016), a Libertadores de 2011 e a Copa do Brasil de 2010 conquistados pelo clube.

Apesar da vasta quantidade de troféus, Vladimir não se dá por satisfeito. O goleiro não esconde que tem como objetivo conquistar ainda mais títulos pelo Santos.

“Me sinto muito privilegiado de me sentir parte da história do Santos. Quero construir ainda mais história, conquistar mais títulos e alcançar algo que nenhum atleta conseguiu vestindo essa camisa”, finalizou.

Depois de cinco rodadas disputas pelo Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A, com dez pontos somados. Na próxima rodada, o Peixe visitará a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, às 19h.