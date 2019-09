Victor Ferraz sofre contusão no joelho; exame do Santos descarta lesão grave

O capitão Victor Ferraz sofreu uma contusão no joelho direito em treinamento do Santos na manhã da última terça-feira, no CT Rei Pelé.

O lateral-direito foi submetido a exame de imagem e o diagnóstico foi de trauma articular, sem lesão grave. O jogador realiza trabalhos na fisioterapia e será reavaliado diariamente pelo departamento médico.

Ferraz já era desfalque diante do Athletico neste domingo, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, por suspensão. O atleta tentará ter condição de jogo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, no outro domingo, pelo encerramento do primeiro turno.

Outras ausências confirmadas para o técnico Jorge Sampaoli diante do Furacão são Jorge (seleção brasileira), Derlis González (seleção paraguaia) e Soteldo (seleção venezuelana).

