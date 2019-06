Veríssimo leva cartão e desfalca o Santos contra o Corinthians

O zagueiro Lucas Veríssimo desfalcará o Santos no clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo.

Veríssimo foi advertido pelo árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva aos 45 minutos do segundo tempo por falta dura em Luan, perto da área do Santos. O defensor já havia levado cartão nos jogos contra Grêmio e Internacional.

Dessa forma, a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli promova a entrada de Gustavo Henrique para formar dupla com Felipe Aguilar.

Com a vitória sobre o Galo, o Santos assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras – que ainda tem o triunfo sobre o Botafogo em julgamento.

