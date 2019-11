Veríssimo diz que conversas por renovação esfriaram e aconselha Peres

No começo deste mês, Lucas Veríssimo admitiu a possibilidade de deixar o Santos no próximo ano, mas revelou a vontade do presidente José Carlos Peres de renovar seu contrato, o qual termina em junho de 2022.

Passadas quatro semanas, o zagueiro disse que as negociações, seja por uma saída ou pelo prolongamento do vínculo, esfriaram, muito por conta da saída de Paulo Autuori, desligado do cargo de superintendente de futebol do Peixe. Agora, o defensor espera que as tratativas sejam retomadas com William Thomas, que ocupou a função.

“Com a saída do Autuori, deu uma esfriada quanto a sair ou ficar. Não houve mais conversa. Definiram que o William vai permanecer e acho que agora as conversas podem prosseguir”, disse o zagueiro.

Após criticar o planejamento do clube em entrevista coletiva, Veríssimo aproveitou para aconselhar Peres. O zagueiro pediu uma maior continuidade entre as pessoas ligadas à coordenação do futebol. Na função assumida por Thomas, por exemplo, já haviam passado Gustavo Vieira de Oliveira, Ricardo Gomes e o ex-jogador Renato, além de Autuori.

“É algo que não pode acontecer num clube. O presidente precisa rever isso, colocar alguém de confiança dele e deixar o cara trabalhar. O Santos tem que estar lá em cima brigando por títulos e não pode continuar da maneira que está”, apontou o defensor.

Por fim, Veríssimo engrossou o coro pela permanência de Sampaoli, voltou a tocar no tema planejamento e revelou que o argentino não dá pistas sobre sua situação.

“Ele não fala nada, mas a gente torce para que ele fique para dar continuidade ao trabalho. É um trabalho que vem sendo muito bem feito. O clube tinha que se planejar o quanto antes e tentar permanecer com ele. Não só clubes brasileiros, mas acredito que times da Europa estão atrás dele. Espero que ele permaneça, continue o grande trabalho que vem fazendo para que o ano que vem seja ainda melhor que este”, finalizou.