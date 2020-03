Veja quanto o Santos fatura por mês com sócios adimplentes

O Santos melhorou a base de dados, cortou cadastros incompletos e diminuiu a inadimplência por meio do aumento do uso do cartão de crédito. Dessa forma, o Sócio Rei profissionalizado virou uma fonte de fluxo de caixa efetivo para o clube – antes a receita era difícil de ser prevista.

O Peixe tenta aumentar o número de associados, mas hoje já recebe pouco mais de R$ 1,1 milhão por mês, de acordo com declaração de Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão, à Rádio Ômega. O valor equivale, por exemplo, ao de um patrocínio máster, ausente desde 2018.

Para driblar os problemas econômicos causados pela quarentena em meio ao novo coronavírus, o Alvinegro estuda formas de não perder seu sócio e anunciará medidas preventivas nos próximos dias.

O sócio adimplente receberá recompensas por não ter grandes vantagens neste período: não há ingressos para ter desconto e nem experiências possíveis na Vila Belmiro ou Pacaembu. O desconto na mensalidade ainda não está em pauta, mas pode haver pontuação para resgatar no futuro, pagamento prorrogado, entre outros temas analisados.

O Santos tem, até a publicação dessa matéria, 24.122 associados com mensalidades em dia e cadastro completo, de acordo com um contador no site do Sócio Rei. Quase 200 se desfiliaram desde a semana passada.

