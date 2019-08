Veja os detalhes do empréstimo de Luan Peres ao Santos

O Santos contratou Luan Peres, do Brugge (BEL), por empréstimo até dezembro de 2020. E diferentemente de Lucas Venuto, o Peixe pagou para trazer o zagueiro de 25 anos.

O Alvinegro investirá 250 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) pela liberação, além de aproximadamente R$ 300 mil em comissão. O valor de compra foi fixado em 5 milhões de euros (R$ 21 milhões). Os salários serão pagos pelo Santos. O defensor sairá da Bélgica na noite desta sexta-feira.

Luan tem 25 anos e 1,90 m de altura. O jogador chega para reforçar a defesa e suprir a possível venda de Lucas Veríssimo ou Luiz Felipe. Há também a preocupação com o impasse contratual de Gustavo Henrique.

Luan Peres começou na Portuguesa e atuou no Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense. Ele estava no Brugge desde junho de 2018, quando foi contratado por R$ 2 milhões.

Luan Peres e Lucas Venuto são os reforços de número 13 e 14 do Santos em 2019, contando com Pará, ex-Flamengo, também com os exames médicos pendentes. Antes chegaram Evandro, Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas (agora no Lyon (FRA), Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho e Uribe.

