Veja o time treinado por Sampaoli na véspera de Santos x Cruzeiro

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o time do Santos para enfrentar o Cruzeiro no treinamento da tarde desta sexta-feira, o último antes da partida contra o Cruzeiro, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe, como de costume, terá mudanças. Soteldo, de volta após amistoso pela Venezuela, treinou como titular e fica à disposição de Sampaoli. Há uma dúvida: Felipe Jonatan ou Diego Pituca na lateral esquerda. A tendência é que Felipe atue. Jorge deve ser reserva.

O jogo contra o Cruzeiro será o 60º do Alvinegro na temporada. E Jorge Sampaoli não repetiu escalação entre um compromisso e outro uma vez sequer.

A formação treinada: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos é o terceiro colocado no Brasileirão, 65 pontos, e garante vaga na fase de grupos da Libertadores da América em 2020 se vencer a Raposa. O lugar na primeira fase está garantido.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com