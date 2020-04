Veja como foi a “saga” do Santos para oferecer teste a garoto; amigo dele também deve ser chamado

O Santos agiu rápido e chamou Caio, de 11 anos, para fazer teste na unidade “Meninos da Vila” em São Luís, no Maranhão. E o responsável pela franquia teve de se esforçar para chegar até o protagonista de um vídeo viral com golaço na rua.

“Eles são muito carentes. Os contatos que o clube têm feito são por meio do meu telefone. Moram em um bairro próximo de onde moro e eu levo o telefone para a família conversar com o Santos. Eles não têm contato na própria casa mesmo”, disse o responsável pela franquia na cidade, Alexsandro Rodrigues, à Gazeta Esportiva.

“Foram vários vídeos. E um desses blogs de São Luís me marcou e eu visualizei. Um amigo me sugeriu ir até ele, eu passei a buscar informações nessa publicação, com pessoas que falavam do menino. Eu respondi, me procuraram e encontrei o vizinho dele, que mora na casa do lado do avô do Caio. Consegui o endereço e ele ficou muito feliz pela nossa ida, até pela entrega do uniforme, mas a família ainda não topou a situação. Não confirmaram a participação do teste. Acreditamos nessa possibilidade, mas eu ainda não ouvi deles o sim. Vou conversar com eles novamente para resolver essa situação”, completou o gestor.

A torcida do Peixe se animou com a aproximação ao autor do lance de efeito no gol caixote, mas chamou a atenção para quem deu o lançamento no vídeo. E o amigo do Caio também deve ser chamado.

“Converso com a família (do Caio) pessoalmente para tratar dessa situação e vamos tentar entender a situação do outro garoto também. Estou buscando informações e há uma possibilidade real (do convite para o teste). Conversei com o Santos. Não é 100% porque não conversamos com o garoto e família, não estava lá quando fomos, mas vamos tratar com ele também, sem dúvida”, concluiu Alexsandro.

