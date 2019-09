Veja aproveitamento do Santos sem Pituca, jogador mais assíduo no ano

O Santos não contará com Diego Pituca, suspenso, para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Pituca, ao lado de Sánchez, é o jogador com mais partidas pelo Peixe em 2019 (41) e atuou nas últimas 12. O “xodó” de Jorge Sampaoli deve ser substituído por Alison no meio-campo para a “decisão” do turno.

Sem Diego Pituca, o Santos disputou quatro partidas na temporada e venceu três: Bragantino (4×1), Oeste (3×2) e Ceará (1×0). O revés ocorreu nos 4 a 0 para o Botafogo-SP. O aproveitamento é de 75%.

O Peixe não terá Pituca, mas, em compensação, contará com Derlis González, Jorge e Soteldo, de volta após amistosos pelas seleções do Paraguai, Brasil e Venezuela, e Victor Ferraz, que esteve suspenso, e Evandro, desfalque por desconforto muscular na coxa esquerda.

Ainda é cedo para dizer e Sampaoli começará a armar o time na quarta, porém, uma possível escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez (Felipe Aguilar); Marinho (Derlis González), Soteldo e Eduardo Sasha.

