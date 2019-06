Veja a provável programação do Santos para a pausa da Copa América

O Santos deve oficializar nos próximos dias a programação para a pausa da Copa América, a partir do dia 13 junho. A tendência é de folga de 11 dias ao elenco.

O Peixe entraria em recesso logo depois do clássico contra o Corinthians, dia 12, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E retornaria às atividades no dia 24.

O Alvinegro terá toda a “intertemporada” no CT Rei Pelé antes de voltar a atuar, no dia 14 de julho, contra o Bahia, pela 10ª rodada do Brasileirão. Jogos-treino devem ser realizados.

Jorge Sampaoli programa uma viagem para a Argentina. O técnico deve ir para a cidade de Casilda, onde nasceu. Desde que chegou, só saiu do Brasil a trabalho, para o Uruguai, no duelo com o River Plate pela Sul-Americana.

