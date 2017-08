Vecchio já treina com bola e fará exame para voltar ao Santos em decisões

O técnico Levir Culpi deve ter Vecchio à disposição no clássico do Santos contra o Corinthians, no próximo dia 10 de agosto, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino fará um exame nesta quinta-feira para saber o nível de recuperação da lesão muscular que ele sofreu na coxa direita.

Ele já vem treinando com bola, mas precisará passar por esse teste antes de participar das atividades com o restante do elenco no CT Rei Pelé. Vecchio não joga desde o dia 26 de julho, quando o Peixe bateu o Flamengo por 4 a 2, na Vila Belmiro, mas acabou eliminado da Copa do Brasil.

“A lesão me pegou em um momento em que eu estava muito bem, inclusive fisicamente. Já estou trabalhando com bola, com uma expectativa boa para voltar contra o Corinthians. Quero estar disponível para o treinador também no jogo da Libertadores”, disse Vecchio ao site oficial do alvinegro.

“Estou otimista, pois trabalhei com bola segunda, terça, hoje (quarta) muito forte, em dois períodos. Nesta quinta-feira vou fazer um exame para saber das minhas condições. Logo no dia seguinte à minha lesão, falei ao Rosan (fisioterapeuta) que eu precisava voltar rápido, nem que eu ficasse o dia inteiro com ele (risos). E o Rosan me disse que eu voltaria. Ele fez um trabalho espetacular junto com os outros fisioterapeutas”, concluiu o argentino.