Vecchio admite áudio criticando Dorival e afirma: “Não me arrependo”

Mesmo com apenas um gol em 17 jogos, Emiliano Vecchio vive ótima fase no Santos, sendo elogiado pela torcida e por Levir Culpi. Porém, o argentino já passou por momento difíceis no Peixe, principalmente com Dorival Júnior. Afastado pelo ex-treinador no início do ano, o camisa 20 teve um áudio vazado nas redes sociais em março, onde criticava as substituições do então comandante e o ofendia com o apelido de “narigudo”.

Na época, Vecchio e representantes do Santos negaram a autoria do áudio. Nesta quinta-feira, porém, o meia admitiu e brincou com a situação, mas fez questão de afirmar que não se arrepende.

“Eu sou um cara que tem virtudes e defeitos. Falo o que penso. Não devo nada a ninguém. Tudo que eu tenho na vida foi por sacrifício. Fazia um mês e meio que estava afastado sem saber o motivo. Perdemos, e como qualquer um de nós, estava bravo, falei com um amigo e vazou. Fiquei triste porque os companheiros escutaram. Mas hoje é um tema de resenha, fazem piada o momento todo com isso. A vida tem essas coisas, mas não me arrependo de nada”, explicou o camisa 20 em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

O áudio em questão circulou nas redes sociais após o Peixe perder para o Corinthians por 1 a 0 na primeira fase do Campeonato Paulista, em Itaquera. Nele, Vecchio disse as seguintes palavras:

“Ele não sabe o que faz. Coloca o Kayke, depois, tira o Kayke. Coloca Thiago Ribeiro, joga Bruno Henrique por fora, depois coloca Rodrigão. Bruno Henrique vai por dentro, depois vai por fora. Ele não sabe o que faz! Não entende p… nenhuma, narigudo esse!”

Neste domingo, às 16h (de Brasília), justamente contra o Timão, o argentino ficará à disposição do Santos após ficar um mês e meio afastado por causa de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita.