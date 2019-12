Vanderlei pode terminar pior temporada desde 2011 como titular no Santos

Vanderlei vive a expectativa de ser titular do Santos contra o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Everson, com problema no tornozelo, não foi a campo no treino da última sexta-feira e saberá se tem condição de atuar no treinamento deste sábado, o último antes da partida diante do Rubro-Negro.

Essa temporada é a pior de Vanderlei em número de atuações desde 2011, quando entrou em campo 22 vezes pelo Coritiba. O ex-titular do Peixe jogou 23 partidas neste ano.

Vanderlei iniciou 2019 como titular, mas perdeu espaço para Everson. O técnico Jorge Sampaoli alegou maior qualidade no pé do camisa 22, além da facilidade em atuar como líbero para impedir bolas nas costas dos zagueiros.

A permanência de Vanderlei em 2020 é incerta. O contrato termina daqui a um ano, mas o camisa 1 sente a necessidade de estar em um clube onde tenha status de titular. Ele possui 35 anos.

