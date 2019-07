Valor e opinião de Sampaoli afastam Adriano do Santos

O Santos não deve disputar a contratação de Adriano, lateral ex-Besiktas (TUR). Há dois motivos principais: a opinião de Jorge Sampaoli e o alto valor envolvido para quem está livre no mercado.

Sampaoli gosta do futebol de Adriano e vê condição de ser lateral-direito, mas a última partida foi em maio e o jogador de 34 anos precisaria de tempo para readquirir as condições físicas e se readaptar ao futebol brasileiro. Além disso, o técnico prefere o investimento num atleta de meio-campo para substituir Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA), e não em alguém para ser opção ao capitão Victor Ferraz.

E se Jorge Sampaoli não se anima com Adriano, a diretoria muito menos. O presidente José Carlos Peres é fã do lateral, porém, sabe da necessidade de pagar ao menos R$ 500 mil por mês, além de luva milionária para assinatura de um contrato de pelo menos dois anos.

Diante desse cenário, é improvável a presença de Adriano no Santos. O jogador negocia com clubes da Europa e não tem pressa para definir o futuro.

