Vaiado, Copete mantém sonho do título no Santos: “Não vamos desistir”

O empate em 2 a 2 com o Vitória, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez a torcida do Santos deixar o Pacaembu bastante irritada na noite desta segunda-feira. Além de Lucas Lima, o colombiano Jonathan Copete foi um dos ‘alvos’ dos santistas durante o confronto.

O atacante não teve uma boa atuação e ainda falhou no lance que originou o primeiro gol do time baiano, marcado por David, ainda no primeiro tempo. Quando foi substituído por Serginho, Copete foi vaiada por boa parte do Pacaembu.

“Eu fico calado, não respondo (às vaias). Tento me manter tranquilo. Sei como é futebol. Tenho que seguir trabalhando para melhorar. Vitória jogou muito bem. Nós não”, disse o colombiano na saída do estádio.

Com o empate, o Santos chegou aos 49 pontos, não encostou no Corinthians, que segue liderando com 9 de vantagem, e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio. Apesar da grande diferença na tabela, Copete ainda sonha com o título do Peixe.

“Temos que seguir trabalhando para brigar pelo título. Não vamos desistir. Tentamos fazer o melhor como sempre. Vitória se defendeu muito bem e não fizemos o que estamos acostumados”, concluiu o atacante.

Na 29ª rodada, os santistas encaram o Sport, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.