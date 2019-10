Uribe volta a treinar com bola no Santos; Jobson não vai a campo

Uribe voltou a treinar com bola no treino do Santos na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante foi desfalque diante do CSA, no último domingo, por causa de dores na coxa direita, e deve ficar à disposição contra o Vasco, sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um desfalque na atividade foi Jobson, devido a gastroenterite. O volante, porém, não está em alta com o técnico Jorge Sampaoli e nem foi para o banco de reservas no último jogo.

Marinho, suspenso contra o CSA, fica à disposição do Peixe, mas é dúvida na equipe titular. Sampaoli ainda não esboçou o 11 inicial.

O Santos ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, cinco atrás do Palmeiras e a oito do Flamengo.

