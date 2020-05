Uribe diz que relação com Sampaoli ficou “falida” no Santos

Fernando Uribe completa um ano de Santos Futebol Clube neste sábado. E a contratação, até o momento, pode ser considerada um fracasso.

O centroavante ex-Flamengo não fez um gol sequer e não empolgou o técnico Jesualdo Ferreira. E a origem pode estar no comando de Jorge Sampaoli em 2019.

O colombiano não se deu bem com o treinador e optou por não cumprir um pedido do argentino – ele não deu maiores detalhes do ocorrido.

“Tinha um ponto de vista sobre a maneira que era utilizado, mas ele tomava a decisão. E havia o que eu achava correto ou não, a forma como eu queria jogar ou me sentia cômodo… Foi essa a diferença, ele tinha outra opção e dava resultado. Foi o que me fez não ter sequência. Não foi briga, mas não convinha levar isso ao extremo, nem ter relação insustentável. Quando algo assim ocorre é melhor buscar uma saída. Ou achar uma solução ao problema, fazendo o que ele queria… Era uma relação falida por assim dizer”, disse Uribe, à Win Sports TV.

“E eu não me sentia nas condições de fazer. Conversamos, solucionamos e terminei não jogando, mas respeitei e entendi o motivo de não jogar. São coisas do futebol. Há técnicos que te amam e sempre contam contigo, bem, mal, lesionado, e outros que por estilo de jogo ou estilo tático, não utilizam tanto. Jogador precisa entender e ser profissional”, completou.

Uribe ainda falou que é difícil jogar em bom nível sem ter sequência de partidas aos 32 anos.

“Acabei não jogando muito. Chega uma etapa que se dá o máximo pela idade, parte física e várias coisas. Com mais idade, se joga mais com experiência, mas a continuidade é necessária para dar constância ao corpo, a forma física. As condições para competir. Quando se deixa de competir tanto, fica mais difícil. Não é o mesmo de quanto tinha 25 ou 27 anos. Essa continuidade me falta, mas sempre trato de ajudar, de me esforçar, e esperando voltar a jogar e ter sequência”, concluiu.

Fernando Uribe foi contratado por R$ 5 milhões. Seu vínculo termina em junho de 2022.

