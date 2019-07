Uribe destaca dupla com Sasha no Santos: “Qualquer um que jogar com ele vai jogar bem”

Fernando Uribe aprova a dupla com Eduardo Sasha no ataque do Santos. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o técnico Jorge Sampaoli tem armado com o Peixe com sistema semelhante ao de Tite na seleção brasileira durante o recesso da Copa América.

Uribe, como centroavante, e Sasha, mais pela direita, atuaram juntos nos jogos-treino diante do São Bento e Ponte Preta. O colombiano fez o gol do empate em 1 a 1 com a Macaca no último sábado.

“Temos que treinar e entrosar com os jogos. Sasha tem muita qualidade, qualquer um que jogar com ele vai jogar bem. É inteligente, com muita qualidade. Preciso jogar ao lado dele para conseguir esse entrosamento necessário para o time. Vou dar meu máximo sempre, brigar por essa posição e conseguir rápido os gols que o treinador queria quando me trouxe”, disse Uribe, antes de destacar o tempo livre para treinamentos.

“Serve muito. Serve para treinar muito melhor, entender o que treinador quer com a gente, para conhecer os companheiros, o jeito de cada um jogar. Aproveito muito, me sinto muito melhor fisicamente. Entrosamento está indo muito melhor, que continue assim”, completou.

O esquema é próximo ao escolhido por Tite na Seleção. Eduardo Sasha, artilheiro do Campeonato Brasileiro, seria Gabriel Jesus e Uribe o Firmino, guardadas as devidas proporções. Sampaoli gosta da movimentação no ataque, com pressão sobre adversário e ajuda à defesa, sem contar o poderio pelo alto.

A alternativa tática veio da ausência de Derlis e Soteldo durante a participação de Paraguai e Venezuela na Copa América. O argentinou insistiu com 11 titulares, sem deixar de fazer testes: Vanderlei (Everson), Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez (Jean Mota); Eduardo Sasha, Marinho e Uribe.

Sánchez tem atuado com liberdade pelo meio, onde mais gosta (como Philippe Coutinho). Marinho aparece mais pela ponta esquerda (a exemplo de Everton). Sem Jean Lucas, Diego Pituca faz a saída da defesa e joga como segundo volante (similar a Arthur) e Alison sustenta a defesa e cobre os laterais bem avançados – Victor Ferraz e Jorge (função parecida com a de Casemiro).

O próximo compromisso do Santos será contra o Bahia, sábado, às 19h (de Brasília), no Pituaçu, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Peixe é o vice-líder com 20 pontos, cinco atrás do Palmeiras.

