Treinadora do Santos desabafa e mostra elenco dormindo em recepção de hotel

A treinadora do time feminino do Santos, Emily Lima, publicou vários vídeos no Instagram para mostrar o elenco dormindo na receptação de um hotel em Manaus, onde as Sereias da Vila enfrentarão o Iranduba nesta quarta-feira, às 21h, na Arena da Amazônia.

Emily afirmou que o grupo foi surpreendido ao saber da falta de quartos no hotel e criticou a CBF e a Pallas, empresa organizadora. Durante a madrugada, o Peixe conseguiu outro local para dormir.