Torcida do Santos esgota ingressos para clássico contra o São Paulo

A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida contra o São Paulo neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe comercializou quase 11.500 entradas, todas pela internet. A venda nas bilheterias e pontos de venda autorizados não será suficiente. A lotação máxima, de 16 mil, depende sempre das cativas e camarotes. As cadeiras serão disponibilizadas para sócios a partir de sexta-feira. Vale lembrar que, por determinação do Ministério Público Federal, clássicos em São Paulo têm torcida única do mandante.

A média de público do Santos no Brasileirão é de 10.239 após 15 jogos como mandante. O ticket médio é de R$ 37. A renda por partida é de pouco mais de R$ 385 mil.

Veja o preço dos ingressos abaixo:

Arquibancada Geral Santista (P22)

Inteira R$ 40

Meia e Silver R$ 20

Gold R$ 10

Black R$ 0

Arquibancada (P1/2, 7/8, 17, 21 e 24)

Inteira R$ 60

Meia e Silver R$ 30

Gold R$ 15

Black R$ 0

Cadeira Térrea Lateral (P26)

Inteira R$ 100

Meia e Silver R$ 50

Gold R$ 25

Black R$ 0

Cadeia Coberta Fundo (P22)

Inteira R$ 120

Meia e Silver R$ 60

Gold R$ 30

Black R$ 0

Cadeira Coberta Lateral (P25)

Inteira R$ 150

Meia e Silver R$ 75

Gold R$ 37

Black R$ 0

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)

Inteira R$ 100

Meia e Silver R$ 50

Gold R$ 25

Black R$ 0