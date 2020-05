Torcedor declarado, Andreas Pereira recebe presente do Santos: “Equipado”

Torcedor declarado do Santos, Andreas Pereira recebeu presentes do seu clube do coração e agradeceu nas redes sociais.

“Muito obrigado ao Santos pelo presente. O manto sagrado… Agora vou torcer equipado”, escreveu.

Pereira é meio-campista do Manchester United, da Inglaterra, e falou recentemente sobre querer voltar ainda novo ao Peixe. O presidente José Carlos Peres mantém contato frequente com o jogador.