Tempo é obstáculo para Jesualdo na preparação do Santos para clássico

Jesualdo Ferreira terá seu primeiro grande desafio no comando do Santos neste domingo, quando enfrenta o Corinthians, na Arena, às 11h, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O treinador não esconde que terá dificuldade para preparar sua equipe para o clássico.

Apesar de reconhecer que o tempo não é um obstáculo apenas para o Santos, Jesualdo acredita que o calendário apertado neste início da temporada será prejudicial para a qualidade do jogo.

“É um clássico, vai ser difícil, complicado, mas para o Corinthians também. O tempo de preparação é menor. Vamos fazer o terceiro jogo entre segunda e domingo. Não é uma pressa tão boa para o espetáculo. Vamos jogar com a intenção de ganhar”, afirmou o treinador após o vitória sobre a Inter de Limeira.

Além disso, Jesualdo é sincero ao falar sobre o nível de conhecimento que tinha do adversário deste domingo. Após o jogo contra a Inter de Limeira, o treinador teve apenas dois dias para estudar o Timão.

“Não conheço suficientemente o time do Corinthians, não sei ainda dos detalhes. Não posso falar a esta altura do jogo”, completou Jeusaldo.

Depois de três rodadas disputadas no Campeonato Paulista, o Santos é o primeiro colocado do grupo A, com sete pontos somados. Depois de enfrentar o Corinthians, o Peixe terá pela frente o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.