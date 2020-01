Técnico espera crescimento do Santos na Copinha

O Santos não encontrou grandes dificuldades para superar o primeiro obstáculo na Copa São Paulo de Juniores. A goleada diante do desconhecido Timon, do Maranhão, era esperada, mas ainda assim a ordem no Peixe é buscar a evolução durante a competição.

“Na verdade, a estreia sempre é complicada, a gente planejava vencer, jogar bem. Tivemos momentos bons, outros não tão bons. Tenho certeza que, pela pressão e ansiedade, o resultado está de bom tamanho”, disse o técnico Márcio Zanardi.

O treinador santista aponta a qualidade de vários jogadores de seu elenco, como Marcos Leonardo, Allanzinho, Jhonnathan e Lucas Lourenço, mas sua ideia é valorizar o jogo coletivo da equipe. “Procuramos ver o todo, as trocas também entraram muito bem. Estamos criando um time”, avisou.

Agora, o Santos se concentra no segundo desafio na Copinha, contra o Olímpico, mais um adversário com pouca tradição. “Vamos virar a chave, temos a parte da filmagem para estudar esse tipo”, explicou. “Não fizemos mais do que nossa obrigação (na estreia), viemos para jogar, propusemos o jogo. Independentemente da qualidade, nosso adversário era organizado e tenho certeza que iremos crescer”, avisou Márcio Zanardi.