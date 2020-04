Técnico do Santos, Jesualdo diz que está “exausto de fazer nada”

Jesualdo Ferreira escreveu mais uma coluna semanal para o jornal O Jogo, de Portugal, e voltou a falar sobre as dificuldades em meio ao novo coronavírus.

O técnico do Santos relatou as dificuldades na quarentena e admitiu o tédio.

“Mais uma semana passou e foi mais uma semana de confinamento, por casa o máximo possível, evitando contatos, como mandam as regras, para ver se nos livramos desta terrível e inesperada pandemia que mudou a cara do mundo, daquele mundo que nós conhecíamos e do qual já morremos de saudade”, disse Jesualdo.

“No Brasil há a expectativa do regresso dos clubes ao trabalho a partir de 4 de maio, mas ninguém consegue dar certezas sobre isso. A expectativa é enorme, até porque estamos exaustos de fazer nada”, continuou.

O Santos anunciou férias coletivas até 30 de abril e a previsão de treinamentos no CT Rei Pelé a partir de 4 de maio. Não há, porém, nenhuma garantia, já que a pandemia se mantém e os casos no país e região só aumentam.