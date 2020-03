TBT: Soteldo, do Santos, publica golaço de Copete: “Vi com 13 anos pela TV”

Yeferson Soteldo, do Santos, fez um #tbt diferente nesta quinta-feira, no Instagram: o camisa 10 publicou um golaço de Jonathan Copete, hoje no Everton (CHI).

O venezuelano lembrou que, aos 13 anos, viu o gol do Zamora, time do seu país, pela televisão. O lance ocorreu pelo Torneio Clausula de 2011, contra o Caracas. “E depois jogamos juntos”, escreveu.

Copete atuou pelo Zamora entre 2010 e 2011. Soteldo esteve neste clube entre 2013 e 2016. O colombiano retorna em junho e espera ser reintegrado por Jesualdo Ferreira.

Veja o gol lembrado por Soteldo no throwback thursday (“quinta-feira do regresso” em tradução livre):