Tailson revela que só soube da titularidade contra o Vasco no dia do jogo

Titular pela primeira vez como profissional, Tailson não poderia ter uma estreia melhor. No último sábado, o atacante começou jogando em São Januário e marcou o gol da vitória do Santos sobre o Vasco. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, o jogador revelou que ficou sabendo sobre sua titularidade apenas no dia da partida, no Rio de Janeiro.

“O Derlis sentiu enquanto eu estava treinando no campo e o time titular estava em outro. Então ele (Sampaoli) acabou me chamando, não esperava. Eu fui saber que seria titular mesmo no sábado, na preleção. Quando vi meu nome de titular fiquei feliz, surpreso, mas também estava preparado e não me deixei abalar”, afirmou o jogador.

Assim que foi às redes, Tailson caiu no chão em sua comemoração. O atacante comentou como foi a sensação de ter marcado um gol em sua estreia como profissional.

“Assim que eu recebi a bola do Evandro, bati e vi a bola dentro do gol, ajoelhei e agradeci a Deus. Passou um filme muito rápido, com a minha família, a base, tudo o que eu passei… mas foi muito rápido. Fiquei sem reação, não sabia o que fazer”, completou.

Por fim, Tailson ainda se colocou à disposição de Sampaoli para atuar contra o Palmeiras, na quarta-feira. Soteldo e Derlis González serão desfalques no clássico, por estarem nas seleções venezuelana e paraguaia, respectivamente.

“Quarta-feira é um clássico contra o Palmeiras, jogo bom e difícil. Haverá muitos desfalques na minha posição e estou à disposição do Sampaoli. Se eu for titular vai ser um momento incrível, espero que com a Vila Belmiro lotada, com o apoio do torcedor”, finalizou.

