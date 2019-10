Tailson esquece Barcelona após gol em estreia: “Meu maior objetivo era ficar no Santos”

Tailson foi o grande protagonista do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco neste sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua estreia como jogador profissional do Peixe, o meia-atacante fez o gol dos três pontos no Rio de Janeiro. A titularidade foi antecipada pela Gazeta Esportiva na última sexta-feira.

Tailson vibrou pelo debute acima das expectativas e lembrou da “novela” do Barcelona. O jogador esteve perto de ser negociado com o clube catalão no início do ano, mas renovou até 2024.

“Esperava estrear bem, mas não pensei em fazer gol. Foquei em uma boa estreia. Já que veio, fiquei muito feliz. Quando Evandro recebeu, abri e pedi para ele ajeitar. Eu fui muito feliz na finalização”, disse Tailson, ao Premiere.

“Barcelona teve essa novela toda, mas é passado. Fiquei uma semana e não resolvi nada. Meu maior objetivo era ficar no Santos”, completou o Menino da Vila.

Com Derlis González e Soteldo convocados para Paraguai e Venezuela, respectivamente, Tailson pode ter sequência no Santos. A próxima partida será diante do Palmeiras, quarta-feira, em clássico na Vila Belmiro.