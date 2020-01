Tailson comemora estreia e almeja “coisas grandes” com o Santos em 2020

Apontado como uma das grandes promessas vindas da base do Santos, o atacante Tailson, de 20 anos, comemorou a vitória diante do Guarani em sua primeira partida do ano. O jovem atleta do Peixe também comentou sobre suas expectativas para a temporada, demonstrando otimismo.

“Foi uma estreia muito boa, estrear com vitória é muito mais importante, mesmo com pouco tempo acredito que tive um bom desempenho”, disse Tailson, que entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo no lugar de Raniel.

O atacante ainda fez uma projeção para a temporada do Peixe: “2020 vai ser um ano muito importante para mim e para o clube, com competições de alto nível, acredito que temos capacidade de almejar coisas grandes para o Santos em 2020”.

Após receber suas primeiras chances na equipe profissional com Jorge Sampaoli, Tailson espera ter ainda mais espaço com Jesualdo. Com poucas contratações para a temporada, a tendência é que o Santos aposte na tradição de revelar bons nomes nas categorias de base.

