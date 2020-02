“Tá faltando a gente trabalhar um pouco mais”, dispara Pará sobre início de temporada

O início de ano do Santos é modesto. Em quatro partidas, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Mais que os resultados, a atuação do Peixe dentro de campo não vem convencendo os torcedores, acostumados com o futebol apresentado no ano passado com Sampaoli. Para o lateral-direito Pará, falta tempo de trabalho para a melhora.

“Acho que tá faltando a gente trabalhar um pouco mais. A pré-temporada foi muito curta, depois de 12 ou 13 dias já tivemos uma partida valendo três pontos e não fizemos nenhum jogo-treino. Acho que não tivemos uma preparação adequada para o início do Paulista. Acredito que seja a falta de treinamento”, comentou.

Apesar do desabafo, o defensor mandou uma mensagem tranquilizante ao torcedor, acreditando que a semana cheia para treinar ajude a melhorar o desempenho dentro das quatro linhas.

“O torcedor pode ter certeza que nós vamos melhorar. Nossa equipe não é essa que enfrentou o Corinthians. Com essa semana de treinamento, o Jesualdo vai passar o que tem de melhor e nós vamos fazer um bom jogo diante do Botafogo. O Campeonato Paulista é difícil por isso, mas acredito que com essa pausa o professor vai passar o que tem de melhor para nós e vamos evoluir”, finalizou.

Depois do frenético início de temporada, com quatro jogos em 11 dias, o Santos terá uma semana inteira de descanso e treinamento. Após enfrentar o Botafogo-SP, só na próxima segunda-feira, o Peixe volta a campo apenas no dia 16, diante da Ferroviária, ambas partidas pelo Paulistão.