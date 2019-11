STJD aceita efeito suspensivo e Peres volta à presidência do Santos

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou nesta terça-feira o pedido de efeito suspensivo protocolado pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, no caso da suspensão temporária do mandatário alvinegro após comentários contra a arbitragem do Campeonato Brasileiro.

Com a decisão, o presidente está liberado para voltar a exercer todas as suas atividades dentro do clube, até que um novo julgamento do recurso seja realizado no Pleno do STJD do Futebol. Ainda não há data marcada para a sessão.

Assim, Peres volta ao cargo de presidente, enquanto Orlando Rollo segue na vice-presidência. De acordo com o parecer do Auditor José Perdiz: “O Acórdão merece ser reformado, para no mínimo, a pena ser convertida em advertência, em face de atenuantes jurídicos previstos da legislação”.

Na última segunda-feira, Peres concedeu entrevista coletiva para denunciar o que chamou de golpe por parte de Rollo. “(Rollo) invadiu o Santos com 25 ou 30 pessoas. Dessas 30 pelo menos umas 15 têm processo trabalhista contra o clube. Foi mais uma transgressão ao estatuto. Peço desculpa aos sócios pelo que o clube sofreu. Todos estão tristes pela página negra que tentaram escrever. Tentando um golpe por 15 dias. Não é gestão inteira, por 15 dias não justificava esse terrorismo”, declarou.

O vice-presidente retornou ao Peixe como presidente em exercício durante a suspensão de Peres, criticou a gestão e tenta mudar o Comitê de Gestão.

“O grande problema é que o presidente afastado consegue ser unanimidade. Ninguém se dá bem com ele. Todo mundo que aporta no Santos se indispõe com ele. Eu me dou bem com todo mundo. Todo mundo briga com o Peres, e o Peres briga com todo mundo. Sou apenas mais uma vítima do Peres”, disse Rollo também nesta segunda.

Confira o comunicado do STJD enviado ao Santos:

“De ordem do Auditor Relator, Dr. José Perdiz de Jesus, deste Superior Tribunal de Justiça, referente ao Processo 381/2019 – Recurso Voluntário – Recorrente: Santos FC, em favor de seu Presidente Sr. José Carlos Peres. – Recorrido: Quinta Comissão Disciplinar, informo que foi deferido o pedido de efeito suspensivo requerido pelo requerente”.