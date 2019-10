Soteldo relembra vitória contra o Vasco no primeiro turno: “Duelo complicado”

Santos e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto do primeiro turno, no Pacaembu, o Peixe conquistou uma grande vitória por 3 a 0. Contudo, o atacante Yeferson Soteldo afirmou que a partida não foi fácil e projetou ainda mais dificuldade para o jogo deste final de semana.

“Estamos felizes pela vitória. Merecíamos pelo trabalho que estamos fazendo e temos passado. Vínhamos jogando bem, mas os resultados não estavam aparecendo. Agora enfrentaremos o Vasco e será um jogo muito difícil, eles jogarão em sua casa. Vamos lutar pelos três pontos. Vencemos deles no Pacaembu por 3 a 0 no primeiro turno, mas foi um duelo complicado. Acredito que teremos outro duelo assim”, declarou o venezuelano ao site oficial do clube.

Com sete gols na temporada, Soteldo ainda disse que, apesar de sempre procurar balançar as redes, prefere o sucesso coletivo da equipe santista. “Sempre estou com objetivo de marcar gols. Às vezes consigo, às vezes não. Mas o mais importante para mim é que o time vença. Se o time ganhar, para mim é melhor”, completou.

Ocupando a terceira colocação com 41 pontos, o Santos tenta se manter entre os candidatos ao título do Brasileirão. No momento, o Flamengo lidera a competição nacional com 49 pontos. A segunda colocação pertence ao Palmeiras, que tem 46.