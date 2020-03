Soteldo relata chateação com presidente do Santos e revela clube de preferência na Europa

Yeferson Soteldo, do Santos, aproveitou a quarentena para participar de uma transmissão ao vivo da “La Tele Tuya”, canal da Venezuela.

O venezuelano relatou ter ficado chateado com o presidente José Carlos Peres, citou seu clube preferido na Europa e voltou a falar sobre os motivos para o “não” ao Atlético-MG.

“Não vou esconder que um dos meus grandes sonhos é jogar no Manchester United, mas hoje minha cabeça está 100% no Santos. Me incomodou que o presidente tenha dito o que disse e abrisse possibilidade para as pessoas publicarem coisas que não são verdade”, disse Soteldo, antes de comentar sobre o Galo.

“Gosto de viver nessa cidade (Santos). Sou grato. Quando chegou a proposta do Atlético-MG, achei que não valia a pena porque seria sair da cidade que me acolheu bem e onde minha família está muito feliz”, completou.

Soteldo tem 22 anos e contrato até dezembro de 2023. O Santos valorizou o meia-atacante financeiramente antes da recusa ao Atlético.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com