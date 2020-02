Soteldo exalta Carlos Sánchez: “Jogador mais importante”

Uma das duplas de maiores sucessos do Santos em 2019 foi Soteldo e Sánchez. Juntos, os dois foram referências técnicas na boa campanha do Peixe no ano passado. Nesta quinta-feira, o venezuelano concedeu coletiva e falou sobre a sua relação com o parceiro.

“Me dou muito bem com ele. Quando cheguei aqui ele foi a primeira pessoa que me apoiou, me disse como era tudo aqui. O respeito muito como jogador e como pessoa”, elogiou.

Dentro de campo, Carlos Sánchez mostrou porque é uma das figuras de liderança técnica da equipe. No ano passado, o meia acabou como o artilheiro da equipe, com 19 gols marcados.

“Como jogador ele é muito importante. Para mim, ele é o jogador mais importante da equipe”, enfatizou Soteldo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Juntos, os dois dividiram o gramado em em 47 oportunidades e balançaram as redes 31 vezes. Além dos 19 de Sánchez, Soteldo anotou 12 gols na temporada passada.

Em 2020, ambos demoraram até serem reintegrados ao elenco comandado por Jesualdo. O uruguaio esteve lesionado no início da temporada e realizou apenas quatro partidas até aqui. Já Soteldo esteve com a seleção venezuelana na disputa do Pré-Olímpico e só fez a sua estreia com o novo treinador na última segunda-feira, quando o Peixe bateu o Botafogo-SP na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com