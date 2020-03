Soteldo entende variações de Jesualdo no Santos: “Importante ter técnico assim”

Yeferson Soteldo foi um dos destaques do futebol brasileiro na posição de ponta pela esquerda em 2019. Nesta temporada, sob o comando de Jesualdo Ferreira, a área de atuação do camisa 10 do Santos aumentou.

Soteldo tem jogado pela direita, como armador e falso 9 em algumas circunstâncias das partidas. A ideia de Jesualdo é fazer o venezuelano ser mais “completo”, sem se sentir à vontade apenas em um local do gramado.

O meia-atacante apoia a decisão de Jesualdo e espera atuar como na esquerda em todo o campo.

“Ele fala que tenho que saber jogar pelas três áreas de ataque. É importante ter um técnico assim. Ele me ajuda a aprender cada dia mais, e eu tenho 22 anos, tenho que aprender. Estou aprendendo e posso aprender cada vez mais. Prefiro jogar pela esquerda, mas tenho que ter variantes”, disse Soteldo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Delfín, na Vila Belmiro.

